قناة الحياة تنشر فيديو عن بروتوكول التعاون بين «الأضواء» وبنك الطعام المصري

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، عن بروتوكول تعاون بين سلسلة «الأضواء» التعليمية وبنك الطعام المصري لتغذية أطفال المدارس والحضانات.

وفي إطار القيام ببعض أنشطة الخدمة المجتمعية وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية الخاصة بفئة أطفال المدارس، قامت سلسلة الأضواء التابعة لنهضة مصر للنشر بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري، والذي حمل عنوان: «أبني بكرة» للمدارس والحضانات.