حرب شاملة ضد «الفساد».. واستراتيجية وطنية لمكافحته برعاية الرئيس السيسي (ملف خاص)

حرب بلا هوادة تخوضها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ضد الفساد بهدف القضاء عليه نهائياً وخلق بيئة رافضة له على مدار الـ8 سنوات الماضية، حيث أطلقت استراتيجيتها الأولى «2014-2018»، ثم أعقبتها بإطلاق الاستراتيجية الثانية «2019-2022» متضمنة رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى مكافحة الفساد.

ومواصلة للجهود السابقة أصدرت الدولة الإصدار الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030» للتأكيد على إرادتها وعزيمتها الصادقة فى هذه الحرب التى تمهد الطريق لجمهورية جديدة خالية من الفساد.

وجاء الإصدار الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد متميزاً عن الإصدارين الأول والثانى بمنهجية الإعداد واتساع دائرة تمثيل ومشاركة الفئات المجتمعية المختلفة المستفيدة من الاستراتيجية، بحيث تضم ممثلين عن جهات حكومية والأكاديميين والخبراء والقطاع الخاص، والغرف التجارية، والمجتمع المدنى والشباب والمجتمع الرياضى والإعلاميين، بجانب دراسة وتحليل وضعية مصر فى إطار المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ومتابعة التقارير الدولية الصادرة لضمان مساهمة الإصدار الثالث فى تحسين مكانة مصر الدولية، كما تمت الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال علوم الإدارة والاقتصاد والقانون وغيرها من العلوم الاجتماعية لصياغة الأهداف الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية ومؤشرات القياس.

الاستراتيجية جرى بناؤها أيضاً استناداً إلى نتائج تحليل الموقف بالنسبة للإصدارين السابقين، وما شملته من ضرورة العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز مكافحة الفساد فى مصر، واعتبرت الاستراتيجية هذه القضايا بمثابة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد، والتى شكلت جوهر الأهداف الاستراتيجية.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كل ما يتعلق بالاستراتيجية من حيث أهدافها ورسالتها ورؤيتها والمسارات التى تتبعها والجهات المنفذة لها.. ونضع بين يدى القارئ وثيقة تاريخية من طراز رفيع هى نتاج عمل وطنى مكثف استمر لسنوات وصولاً لصياغة هذه الاستراتيجية الوطنية الرائدة.