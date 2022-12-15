حماة الوطن بـ«الدقهلية»: منتدى الحوار الوطني الأول تطور مهم بالحياة السياسية

قال المهندس أحمد رعب، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، إن الحوار الوطني مرحلة جديدة نحو الجمهورية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الدعوة وجدت ترحيبا واسعا في كل الأوساط السياسية والإعلامية والقوى المجتمعية في مصر، التي وصفت الدعوة بأنها تطور مهم للغاية، وتعد مؤشرا سياسيا هاما ولذلك كان حرصنا على مشاركة الجميع والشباب.

جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الأول لحزب حماة الوطن بالدقهلية لمناقشة المحور السياسي تحت عنوان «الشباب والجمهورية الجديدة» بقاعة ديوان عام محافظة الدقهلية.

حضور سياسي مكثف لمنتدى الحوار الوطني الأول بالدقهلية

حضر المنتدى الأول للحوار الوطني بالدقهلية، كل من: حازم نصر، نائب رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والإعلامي جابر القرموطي، واللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، وعدد كبير من المواطنين والأحزاب السياسية.

رعب: النهضة الحقيقية قادمة لا محالة

وأضاف «رعب»، في كلمته، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت لكافة طوائف الشعب للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أن النهضة الحقيقة مقبلة لا محالة في عهد الرئيس الذي حمل على عاتقه أمن واستقرار هذا الوطن، فالحوار الوطني، فرصة حقيقية لكل من هو مؤمن بالوطن واستقراره، والتقدم نحو الجمهورية الجديدة، وأن تجدد مصر حيويتها بأفكار جديدة نابعة من كل أرجاء المحروسة، وسط تحديات إقليمية ودولية، وتظل مصر على تجاوزها.

واصل منتدى الحوار الوطني الأول في الدقهلية حواراته ومناقشاته مع القيادات السياسية الحاضرة والاستماع لكلمات الحضور والتعقيب عليها.