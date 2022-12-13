«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب «مصر بلدي» لمناقشة ملفات الحوار الوطني

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادات حزب «مصر بلدي»، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة، التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، للحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

لقاءات ضمن الحوار الوطني

وتناول اللقاء، أهم الملفات المطروحة من حزب مصر بلدي في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرّها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة وتحقيق الصالح العام.