أفكار لمشروعات فوق سطح بيتك.. تبدأ بألف جنيه والأرباح طائلة

يبحث العديد من الأشخاص عن استغلال المساحات الشاسعة في منازلهم سواء الأسطح أو البلكونات، وفي هذا الصدد تطرح «الوطن» أفكار مشروعات اقتصادية ومربحة، باستغلال هذه المساحات بزراعتها بمبلغ مالي وقدره ألف جنيه، بأشجار مثمرة وتحقق أرباحًا طائلة وتحافظ على البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء التي تحد من الانبعاثات التي تسبب التغيرات المناخية.

استغلال المساحات الفارغة

ويقول المهندس الزراعي «محمد عطية» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يمكن للأشخاص استغلال المساحات الفارغة في منازلهم سواء البلكونات أو الأسطح، بمبلغ قد لا يتخطى 1000 جنيه، موضحًا زراعة أشجار استوائية في براميل، لافتًا إلى إمكانية إعادة تدوير الأواني والبراميل في المنزل بدلًا من شرائها.

وأوضح «عطية» والمتخصص في زراعة شتلات الفواكه الاستوائية، أن هناك عدة أنواع لأشجار تصلح زراعتها على أسطح المنازل، والتي قد تبقى طيلة 10 سنوات في البراميل ثم نقلها للتربة المستدامة موضحا أنواها وأسعارها كالتالي:

أنواع الشتلات وأسعارها

باشون فروت ودراجون فروت وسعر الشتلة 50 جنيها، توت بلاك بيري 150 وسعر الشتلة 150 جنيها، بيبينو وسعر الشتلة 25 جنيها، تين والشتلة سعرها 25 جنيها، رمان 25.

زراعة أشجار مثمرة في براميل:

وأشار عطية إلى كيفية تجهيز الشتلات والزراعة، بتجهيز براميل متراوح مقاس من 60 إلى 220 لتر، فيما تتكون التربة من خلطة من الطمي والكومبست «سماد عضوي» ورمل، ويتم ريها بالماء ثم يتم غرس الشتلات بها ومتابعتها باستمرار، لافتا إلى إمكانية نقلها إلى الأرض الزراعية أي وقت.

أرباح تصل 62 ألف جنيه:

وأكد أن هذه الأصناف تحقق أرباحا، وأكثرهم الدراجون فروت خاصة أن جذوره ليست عميقة أو طويلة وتستطيع العيش سنوات كثيرة في البرميل المعد لزراعته، فضلا عن أن سعر الكيلو منها 250 جنيها، معلقا: لو زرعنا 50 برميل من دراجون فروت والشجر يطرح 250 كيلو ويكون الناتج أكثر من 62 ألف جنيه.