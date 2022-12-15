ضبط عاطل وعامل سرقا سائقا تحت تحديد السلاح في أبو النمرس

ألقت مباحث أبو النمرس، القبض على عاطل وعامل، أوقفا سائقا وسرقاه تحت تهديد سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود سرقة بالإكراه بطريق المريوطية، بجوار كوبري عثمان إتجاه شبرامنت، دائرة المركز، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغ سائق 27 سنة، ومقيم الوراق قائد السيارة.

قرر أنه حال سيره بطريق المريوطية، توقف لسؤال شخصين على كيفية الوصول لمنطقة أبو النمرس، فاستقلا صحبته، وعند وصولهما لمكان البلاغ، أشهر أحدهما سلاح أبيض «كتر»، وأحدث إصابته، واستولى على هاتفة المحمول، وفرا هاربين، إلا أنه استغاث بالأهالي، وتمكنوا من ضبط الأخير، وتبين أنه يدعى «أ. ج» 24 سنة عاطل، مقيم المريوطية.

ومن خلال جمع المعلومات والتحريات، أمكن ضبط المتهم الثاني، ويدعى «ع. ح» 25 سنة، عامل مقيم الهرم، سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا «سرقة، ضرب، تحديد»، وألقي القبض عليهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبأرشادهما أمكن ضبط الهاتف المحمول المستوى عليه من المبلغ.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.