ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص في الدقهلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما 7 أكسس بونت مختلفة الأنواع، 2 نانو ستيشن مختلفة الأنواع، 2 طبق ربط خارجي – سويتش توزيع – لفة سلك كبيرة الحجم.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.