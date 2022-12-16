حبس عاطل ضبط بحوزته 13 طربة حشيش في إيتاي البارود بالبحيرة

أصدر المستشار أحمد مجدي، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد سمك ومحمد الشرقاوي، قرارا بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه وبحوزته 13 طربة لمخدر الخشيش بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

ضبط عاطل بحوزته حشيش

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 13 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

البداية عندما ورد إخطار بالواقعة إلى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم أحمد السعدني وحامد القرضاوي، الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد برصد عاطل يدعى «ر .ا. ل» تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، ويتخذ من مركز إيتاي البارود مسرحا لمزاولة مهنته.

13 طربة حشيش

وجرى استهداف المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته 13 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحوزته للمواد المخدرة المضبوطة والمبلغ المالي، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الميعاد القانوني.

ومن جانبه، أشار محمد الفقي، محام بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى المؤبد، ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.