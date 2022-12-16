كوريا الجنوبية تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 66 ألف و953 إصابة بفيروس كورونا بينها 82 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 28 مليون حالة.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 66 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 31 ألف و 298 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 2157 حالة إصابة بفيروس كورونا

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 2157 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 2091 إصابة محلية العدوى و66 حالة من الخارج في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 374 ألف و75 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5 آلاف و235 حالة وفاة.