إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالانتقال تبين أنها بين كل من طرف أول «صلاح ا م ا» سن 62 عامًا مزارع، مصابًا بجرح رضي بالرأس وجرح خلف الأذن اليسرى، ونجله «شوكت ص ا م»، سن 30 عامًا عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وفقاً للتقارير الطبية للحالة، وبين طرف ثان «محمد ر د» سن 31 عامًا عامل مصابا بجرح رضي بفروة الرأس و«عصمت ا ا» سن 55 موظف بمجلس مدينة المراغة مصابا جرح رضي بفروة الرأس، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم نقل الطرف الأول لمستشفى سوهاج الجامعي والطرف الثاني لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم، كما تبين أن الطرفين يقيمان بذات الناحية.

خلافات الجيرة وراء الحادث

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال علاء سرحان المحامي في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة الضرب والتاجر تصل إلى السجن 3 سنوات.