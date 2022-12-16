سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

أعلنت المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات الورقية الإقليمية والدولية، ومن بينها سعر الريال السعودي الذي يحرص قطاع عريض على متابعة قيمته قبل موسم العمرة المقبل، وهي عمرة رجب على وجه التحديد.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

ووفق الشاشات الخاصة بالبنوك، فإنّ سعر الرسال السعودي، اليوم، استقر بشكل واضح إذ سجّل في بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه، في البنك المركزي سعر 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

- سعر الريال اليوم في بنك الكويت الوطني NBK عند 6.38 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- سعر عملة الرياض اليوم في كريدي أجريكول، عند 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

- العملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- في ميد بنك MIDBANK سجل الريال نحو 6.35 جنيه للشراء، وللبيع 6.75 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» عند 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في بنك بلوم 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- في بنك المشرق 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB يسجل نحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.