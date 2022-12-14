سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

يشهد سعر صرف الريال السعودي استقرارا في السوق المصرفية، اليوم، حسبما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك، ونستعرض سعر صرف الريال السعودي اليوم.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

استقرار واضح شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك المصرية، اليوم الأربعاء.

- في البنك المركزي عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، استقر عند 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.

سعر العملة السعودية في البنوك الأجنبية

- سجل سعر صرف داخل بنك كريدي أجريكول 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- في ميد بنك MIDBANK نحو 6.35 جنيه للشراء، وللبيع 6.75 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» عند 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- في بنك بلوم 6.53 جنيه للشراء، والبيع 6.56 جنيه.

- في بنك المشرق 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB يسجل نحو 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- في بنك الكويت الوطني NBK عند 6.37 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 6.49 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.