سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد القطاع المصرفي، تحديث كافة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، وسط اهتمام كثير من الفئات بمتابعة سعر صرف الدولار والريال السعودي.

سعر صرف الريال السعودي

وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي في بنوك مصر، الأهلي، قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات على المواقع الرسمية للبنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البركة، سجّل سعر الريال السعودي 6.38 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجلت العملة السعودية في بنك CIB سعر 6.52 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك مصر 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر، في البنك المركزي المصري، سجّل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، بحسب آخر تعاملات وردت اليوم، وفي البنك الأهلي المصري سجّل الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع حسب آخر تعاملات وردت اليوم.