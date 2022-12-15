سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، في التداولات الصباحية والمسائية وعلى رأسها سعر صرف الريال السعودي، الذي يمثل أهمية لمن يستعدون للسفر لأداء العمرة، حسبما كشفت المواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

استقرار واضح شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، اليوم، حيث سجل في البنك المركزي سعر 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه، وفي بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

- سجل سعر صرف داخل بنك كريدي أجريكول 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- في ميد بنك MIDBANK نحو 6.35 جنيه للشراء، وللبيع 6.75 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» عند 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في بنك بلوم 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- في بنك المشرق 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB يسجل نحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في بنك الكويت الوطني NBK عند 6.38 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، عند 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.