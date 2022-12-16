انخفاض الأسهم الهندية بسبب مخاوف من الركود العالمي

انخفض مؤشر BSE Sensex بمقدار 391.4 نقطة أو 0.6% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 61407.6 في التعاملات الصباحية يوم الجمعة، وكان من المقرر أن ينخفض بنسبة 1.2%، خلال الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير تشديد السياسة الصارمة من قبل البنوك المركزية الرئيسية التي قد يؤدي إلى ركود عالمي العام المقبل.

التخفيف المفاجئ لقواعد الوباء

وبحسب موقع ترندنج إيكونمي، فإن التخفيف المفاجئ لقواعد الوباء في الصين سيؤدي إلى خطر تفشي COVID بشكل أكبر، ما قد يصيب الشركات والمستهلكين.

فيما رفع بنك الاحتياطي الهندي، الأسبوع الماضي، سعر إعادة الشراء بمقدار 35 نقطة أساس، بعد شهر واحد فقط من ارتفاعه بمقدار 50 نقطة أساس، ما يشير إلى تضييق أكثر ليونة في المستقبل مع استمرار تباطؤ التضخم.

جميع القطاعات في المنطقة الحمراء

تم تداول جميع القطاعات في المنطقة الحمراء، حيث كانت البنوك والإعلام والعقارات والسيارات من أكبر الخاسرين، وتراجع بنك البنجاب والسند بنسبة 4.9%، يليه بنك الاتحاد -4.6%، والبنك المركزي -4.2%، والبنك الهندي -4.1%.

في غضون ذلك، ارتفع سهم إيجيس لوجستيكس بنسبة 2.3%، وارتفع النفط الهندي بنسبة 0.9%، مدعوماً بقرار الحكومة بخفض الضريبة المفاجئة على النفط الخام ووقود توربينات الطائرات وتقليل ضريبة التصدير على الديزل.

هبوط البورصة الإيطالية لليوم الثاني سوق الأسهم الإيطالي

وانخفض مؤشر FTSE MIB بأكثر من 0.5%، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة حيث ظل المستثمرون على حافة الهاوية بينما استمرت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمحاربة ضد ارتفاع معدلات التضخم، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية من بين الأسوأ أداء، حيث انخفضت بأكثر من 1.2%، تراجعت أسهم الطاقة بنسبة 0.6%.