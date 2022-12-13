عاجل.. البورصة تحقق 11 مليار جنيه مكاسب سوقية في أول نصف ساعة تداول

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على صعود جماعي مع بداية التداولات، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 11 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 عند مستوى مقاومة 15000 نقطة، خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 1.05%

صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 1.05% إلى مستوى 14878.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.85%، عند مستوى 2775 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.11%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.11%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4085.99 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.28% عند مستوى 2550.82 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 595.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 378.7 مليون سهم عبر تنفيذ 11.862 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 11.5 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 11.5 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 956.360 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو مستوى مقاومة 15000 نقطة، بدعم من ارتفاع أغلب الأسهم القيادية.