أسعار السمك اليوم بالمحافظات.. البلطي بـ35 والبوري بـ40 جنيها

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أنّ أسعار السمك اليوم الجمعة، شهدت استقرارًا لبعض الأنواع سواء البحرية أو النيلية وتراجعًا لبعض الأصناف الأخرى، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الصباحية داخل البورصة.

وسجل سعر السمك البلطي 26 جنيهًا للكيلو و35 جنيهًا كبير الحجم، وسط تراجع ثلاثة جنيهات عن كل كيلو، كما سجل سعر أسماك البوري «الطوبار» 40 جنيهًا و60 جنيها للحجم الكبير، وسط تراجع جنيهين عن كل كيلو.

أسعار السمك اليوم الجمعة

وأوضح «الشامي» في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارًا لليوم الثالث على التوالي داخل البورصة، مضيفًا أن أسماك الكابوريا بلغت 42 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع 3 جنيهات في سعر الكيلو الواحد، وسجل سمك البياض 55 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهين عن كل كيلو، فيما تراوح سعر السمك البوري بين 40 جنيهًا و65 جنيهًا، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو، والسمك البليمي 40 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار السمك اليوم

وبلغ سعر سمك «المبروك» 22 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهين عن كل كيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيهًا، والقراميط ذات اللون الداكن 17 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الجمبري الأحمر 85 جنيها للحجم الصغير و265 جنيهًا للكبير، وسط تراجع 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو اللوت 90 جنيهًا، وأسماك القاروص 155 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك موسى 95 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهين عن كل كيلو، وسجل سعر كيلو الدنيس 55 جنيهًا، والحبار 155جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو أسماك السردين 43 جنيهًا، والثعابين السمكية 135 حتى 150 جنيهًا، وكيلو الوقار 147 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البربوني 60 جنيهًا.