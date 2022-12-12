أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات.. «البوري» يبدأ من 42 جنيها

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأسماك اليوم الإثنين، قد شهدت ارتفاعا محدودا للغاية «جنيهان» عن كل كيلو سمك سواء للأسماك البحرية أو النيلية، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الصباحية داخل بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7» بالمحافظة، ليسجل سعر أسماك البلطي 25 جنيهاً للكيلو حتى 39 جنيها للبلطي كبير الحجم، كما سجل سعر أسماك البوري «الطوبار» 42 جنيها حتى 65 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين

وأشار «الشامي»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، تشهد ارتفاعا نسبيا جنيهان عن واقع كل كيلو سمك وهو أمر يرجع لحركة النقل من بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، إلي أسواق محافظات الجمهورية لنقل الأسماك المتنوعة الطازجة.

أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات

وأضاف، أن أسعار الأسماك اليوم، قد سجل أسعار أسماك الكابوريا بسعر 45 جنيها للكيلو، وسجل سمك البياض ب57 جنيها للكيلو، كما سجل سعر سمك البوري ما بين 44 جنيهاً حتي 68 جنيها للكيلو، وسجل سعر السمك البليمي 38 جنيها للكيلو.

كما سجل سمك «المبروك» 24 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيها للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 18 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر كيلو الجمبري الأحمر من 82 جنيها للجمبري صغير الحجم حتى 270 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو اللوت بـ 89 جنيهاً للكيلو، وسعر أسماك القاروص 157جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو سمك موسي 97 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الدنيس 50جنيها للكيلو، كما سجل سعر كيلو الحبار 157جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو أسماك السردين 42 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الثعابين السمكية 137 جنيها للكيلو، حتي 152جنيها، وسجل سعر كيلو الوقار 147جنيهاً للكيلو، وسعر كيلو السمك البربوني ب 62 جنيها.