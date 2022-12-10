تراجع أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات.. كيلو «البلطي» يبدأ من 23 جنيها

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تراجع أسعار الأسماك اليوم السبت، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء اليوم المسائية في بورصة أسماك الرياض بمنطقة طلمبات 7.

وسجل سعر السمك البلطي 23 جنيها للكيلو حتى 37 جنيها، بحسم الحجم، بتراجع جنيهن، كما سجل سعر سمك البوري «الطوبار» بين 40 و63 جنيها، حسب الحجم، بينما سجل البوري من 42 إلى 65 جنيها، وسمك البليمي 36 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

وقال «الشامي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن التراجع الذي تشهده أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، سواء النيلية أو البحرية، يرجع لكثافة الإنتاج في هذا التوقيت من العام، خاصة من أسماك البوري والبلطي والقراميط والدنيس والثعابين السمكية.

أسعار الأسماك اليوم السبت

وأوضح أن أسعار الأسماك البحرية اليوم شهدت تراجعا بين جنيه و3 جنيهات في سعر الكيلو الواحد، حيث سجلت الكابوريا 43 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين في الكيلو، وسجل سمك البياض 55 جنيهاً للكيلو، بتراجع 5 جنيهات.

بينما سجل سمك المبروك 22 جنيها للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات، وسعر كيلو القراميط البيضاء 18 جنيها للكيلو، والقراميط داكنة اللون 16 جنيها للكيلو، كما سجل الجمبري الأحمر 80 جنيها لصغير الحجم و265 جنيها لكبير الحجم.

وسجل سمك اللوت 87 جنيها للكيلو، والقاروص 155 جنيها للكيلو، وسط تراجع 5 جنيهات، وسمك موسى 95 جنيها للكيلو، والدنيس 48 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين في سعر الكيلو، وكيلو الحبار 155 جنيها، وأسماك السردين 40 جنيها للكيلو، والثعابين السمكية 135 وحتى 150جنيها، وسط تراجع 5 جنيهات، بيمنا سجل سعر كيلو الوقار 145 جنيها، كما سجل سعر كيلو السمك البربوني 60 جنيها، وسط تراجع 5 جنيهات.