أبرز المعلومات عن مسلسل سوق الكانتو.. ينافس في رمضان 2023

انطلق منذ عدة أيام تصوير المشاهد الأولى من مسلسل سوق الكانتو، الذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة، السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، حيث ستكون تجربة مميزة ومشوقة للجمهور.

أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو

ومع بداية انطلاق تصوير مسلسل سوق الكانتو، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات الخاصة، به حيث أنه يشارك فيه عدد كبير من النجوم ومن بينهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وضياء عبدالخالق وعبدالعزيز مخيون.

معلومات عن مسلسل سوق الكانتو

وفيما يخص المشاركة النسائية فى مسلسل سوق الكانتو، فسيشارك أيضا عدد كبير من الفنانات من بينهم الفنانة مي عز الدين، التي تتعاون لأول مرة مع أمير كرارة وسيشارك أيضا مها نصار وسلوى عثمان وغيرهن.

ويتولى كتابة أحداث مسلسل سوق الكانتو، المؤلف هاني سرحان وسيقوم بإخراج المسلسل المخرج حسين المنباوي، والعمل هو من إنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن أمير كرارة، كان قد شارك فى السباق الماضي 2021 بمسلسل العائدون والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين كان من بينهم وأمينة خليل ومحمد فراج ومحمود عبد المغني وغيرهم.