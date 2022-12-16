تفاصيل رحلة «قطار الشباب» إلى الأقصر وأسوان.. 7 أيام بـ1500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق الفوج الخامس من رحلات قطار الشباب، إلى الأقصر وأسوان، حيث تقدم الوزارة العديد من الرحلات على مدار العام بأسعار مخفضة.

وتكون الإقامة في تلك الرحلات بالمدن الشبابية بكلا من «الأقصر، أسوان»، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان

وأعلنت الوزارة عن فتح باب الاشتراك لـ رحلات الأقصر وأسوان خلال الفترة من 23 ديسمبر حتى 30 ديسمبر.

ويمكن الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة، وتم إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

وتصل قيمة الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان وفق ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة إلى 1500 ألف وخمسمائة جنيه للفرد الواحد.

شروط الاشتراك في الرحلة

أن يتراوح السن من 18 حتى 40 سنة.

لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3.30 عصرا يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر، قيام القطار فى تمام الساعة 5 مساء من محطة سكك حديد مصر.

لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

يشترط خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والأمراض النفسية.

يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف.

ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وعدم رد قيمة الاشتراك.

تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

الأماكن التي يتم زيارتها في الرحلة

الصوت والضوء بالكرنك

متحف النوبة

معابد البر الشرقي

جزيرة الموز

السد العالي

متحف النيل

معبد فيلة

معابد البر الغربي

جزيرة النباتات

البيت النوبي

جولات حرة