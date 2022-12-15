الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: أجواء خريفية ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تسود أجواء خريفية خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وأشار بيان خبراء الأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة وللوجه البحري وللسواحل الشمالية ولمدن القناة ولوسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى نشاط الرياح أحيانًا.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 17 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.