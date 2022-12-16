افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر غدا

يستعد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للأطفال مرضى السرطان بالمجان في الأقصر، لافتتاح المرحلة الرابعة، غدا السبت.

وتضم هذه المرحلة وحدة عناية مركزة للأطفال، مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، بالإضافة لأجهزه التنفس الصناعي، بجانب وحدة للغسيل الكلوي مخصصة للتعامل مع مضاعفات سرطان الأطفال.

حجرات عزل للأطفال

كما سيتم افتتاح قسم داخلي للأطفال المصابين بالسرطان، وحجرات لعزل الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

ويتضمن افتتاح المرحلة الرابعة، قسم علاج اليوم الواحد، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال، وهي وحدة متخصصة في تأهيل الأطفال بدنيا، ومتابعة النشاط الحركي للأطفال.

إمكانيات وأجهزة عالمية

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى استعد بشكل خاص لافتتاح هذه المرحلة، لما تضمه من إمكانيات وأجهزة عالمية، تزيد من نسب علاج الأورام لأطفال الصعيد، مؤكدا أن افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى أورام الأطفال يأتي ضمن سلسلة النجاحات للمستشفى والذي يسعى دائما نحو الأفضل.