شعبة الذهب: مسابقة تصميم المجوهرات تفتح الباب أمام المواهب الجديدة

نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في اليوم الثاني لفعاليات معرض «نيبو» للذهب والمجوهرات، احتفالية كبيرة بمشاركة وفود عربية وأجنبية ولفيف من كبار العارضين المشاركين في النسخة الثانية من المعرض.

وشهد الاحتفالية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من كبار الشخصيات منتجي وموردي الذهب والمجوهرات في مصر، وعدد من الدول العربية والأجنبية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

عرضًا لأحدث تصميمات الذهب والمجوهرات

شملت الاحتفالية عرضًا للذهب والمجوهرات بأحدث التصميمات من جانب الشركات العالمية والمحلية، بالتعاون مع مصمم الأزياء السوري أيمن لحموني، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة الذهب بكل مكوناتها، وكذلك إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز للمتسابقين، ضمن مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية.

بدأ المصيلحي، كلمته مرحبًا بكل المشاركين والعارضين في المعرض، وجميع الوفود المشاركة في الحفل، مشيرا إلى أن تنظيم معرض نيبو للذهب والمجوهرات، يأتي تحت الرعاية الكريمةللرئيس عبد الفتاح السيسي.

نجاح تنظيم المعرض

أكد الوزير، أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والاتحاد العام للغرف التجارية ممثل في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وكذلك مصلحة الجمارك المصرية، التي اتخذت كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج الدهب الخاص بالعارضين، وأدى كل ذلك إلى نجاح تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة.

وقدم المصيلحي الشكر لجميع الضيوف والوفود العربية والأجنبية والإفريقية المشاركة في المعرض، وفي الحفل من دول: إيطاليا وفلسطين والإمارات والسعودية ولبنان وتونس والجزائر وسوريا، والهند، وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول المشاركة، كما قدم الشكر للشعبة العامة للذهب والمجوهرات ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المنظمة للمعرض وكذلك الشكر لمصلحة الدمغة والموازين.

مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

وجه وزير التموين، شكر خاص للدكتورة عزة فهمي، المصممة والمشرف العام على الحفل، التي قيمت مع فريق عملها كل الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية، مقدما الشكر أيضًا للدكتور زاهي حواس عالم الآثار.

واختتم المصيلحي، كلمته بأهمية استمرار روح التعاون والعمل الجاد والدؤوب، حتى يمكن استكمال منظومة العمل في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، على أن يتم خلال الفترة المقبلة تنظيم معارض واحتفاليات أخرى، وإقامة مشروعات مهمة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

المسابقة تعد الأولي من نوعها

في كلمته أشار السيد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما نشهده اليوم هو ثمره عمل وتعاون منتجي وموردي الذهب في مصر أعضاء الشعبة العامة، متابعا: «نحتفل اليوم بأبنائنا الذين شاركوا في المسابقة التي تبنتها الشعبة، لتحفيز ودعم المبدعين والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات، وهو واقع ملموس وحلم من أحلام الشعبة، يتحقق على أرض الواقع».

وأضاف ميلاد، أن هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها التي يشهدها السوق المصري، لفتح الباب أمام المواهب الجديدة، ودعمها في تنفيذ أعمالها وطرحها في الأسواق، ويأتي ذلك بهدف خلق جيل جديد من مصممي الحلي والمجوهرات على دراية بالمعايير الدولية وأحدث خطوط التصميمات العالمية.

مشاركة 35 عارضا دوليا

جديد بالذكر أن افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات، في نسخته الثانية الدولية، يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ويحظى المعرض بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية، وأكثر من 500 مشتري من أسواق الشرق والأوسط وإفريقيا، وتأتي هذه المشاركة الدولية الكبيرة كونها مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية، للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية، وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وتم توزيع الشهادات على المتسابقين: كارول حنوش، مروة رفعت، رشا الكاسر، سلمى حلاوة، بدور البدور، زهرة حاجي، سارة أشرف، وسلمت جوائز للفائزين، وهم: المركز الثالث: سمر الشناوي، الثاني: آمال فاروق، الأول: حبيبة عبد القادر.