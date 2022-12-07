رئيس شعبة الدقهلية: 3 حلول سريعة تهبط بسعر الذهب إلى 900 جنيه

أكد محمد عبد ربه الصي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصدير كميات كبيرة من السبائك الخام مؤخراً أحدث زيادة في الطلب على المعروض في السوق، وتسبب في ارتفاع الأسعار بفارق كبير عن السعر العالمي.

وقال «الصي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن السوق المصري في أشد الاحتياج الآن لقواعد استثنائية لدخول وخروج الذهب به حماية للاقتصاد، ويمكن وضع 3 حلول سريعة تجعل سعر الذهب يعود إلى سعره الطبيعي في حدود 900 جنيه للجرام، في غضون أيام، وإذا تحقق أيا من هذه الحلول تعود الأسعار كما كانت في السابق.

التوازن بين تصدير واستيراد الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الحل الأول يكون من خلال استيراد مشغولات ذهبية مقابل دفع سبائك ذهب بدلًا من الدولار، مثل ما يحدث عند استيرادنا للمشغولات من تركيا، حتى نحافظ على كميات الذهب الخام الموجودة بالسوق المصري لاستقرار واستمرار حركة الصناعة والتجارة به، نظراً لعدم قدرتنا بسبب نقص السيولة الدولارية في الوقت الحالي من استيراد ذهب خام بديل لتعويض كميات الذهب التي تخرج من مصر، وبالتالي يحدث التوازن المطلوب.

العوائد من تصدير الذهب تسدد بالجنيه المصري

وأشار إلى أن السبائك الخام والمشغولات الذهبية التي يتعذر تصديرها إلا نقداً يكون الدولار هو ثمن تصديرها، بشرط بيع الشركات التي تتولى التصدير عوائدها الدولارية للبنك المركزي بالجنيه المصري بالسعر المعلن رسمياً، لتستخدمه الدولة في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدينا، والوفاء بالالتزامات واستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من دواء وغذاء وطاقة، بدلاً من إهدار شركات تصدير الذهب لمتحصلاتها الدولارية في استيراد سلع كمالية ومستفزة يمكن الاستغناء عنها مثل البرفانات وأدوات التجميل.

توافر الدولار في البنوك وبالأسعار الرسمية

وأكد أنه مع أول نزول حقيقي لسعر الذهب في السوق سينهار السعر تماما، خاصة مع توافر الدولار في البنوك وبالأسعار الرسمية، وتعود الأسعار إلى مجراها الطبيعي.