أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم السبت 17 ديسمبر

تحرص كل البيوت المصرية على شراء الفاكهة لما لها من قيمة غذائية كبيرة، وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها سواء للنمو، أو الحفاظ على الصحة، ولذلك فإن أسعار الفاكهة من الأمور التي تهم المصريين بشكل يومي.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر، في الأسواق المحلية المختلفة، كما يلي:

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

- تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

- تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفراولة بين 15-20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البلح الأحمر بين 8 و10 جنيها.

-تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت وفق الموقع الإلكتروني للسوق، كما يلي

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيها.

- تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.