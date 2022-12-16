أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة صباح اليوم في الأسواق، وفق جولة «الوطن»، لمتابعة أسعار السلع الغذائية المختلفة بالإضافة الى أسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

ووفقا للجولة شهدت أسواق التجزئة توافر المعروض وسط إقبال على الشراء، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيها.

- البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

- الموز بين 10 و15 جنيها.

- البرتقال البلدي 6 جنيهات.

- الفراولة 15-20 جنيها.

- البلح الأحمر بين 8 و10 جنيها.

- اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- الجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات.

- البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

- البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- التفاح بين 18 و20 جنيها.

-القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها.

- الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.