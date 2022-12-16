طقس مدن القناة غدا: شبورة مائية على الطرق صباحا.. وانخفاض الحرارة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، في مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبور سعيد»، موضحة استمرار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن الطرق المؤدية ومن وإلى مدن القناة تشهد خلال طقس السبت تكون شبورة مائية خلال الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء.

انخفاض الحرارة ليلا

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا لتسجل العظمى بالسويس 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، وبورسعيد العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة

وأوضح بيان الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما يشهد البحر الأحمر ارتفاعا في الأمواج، لتتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية.