الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا على مدن القناة.. شبورة مائية وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس مدن القناة غداً الجمعة، لتتكون شبورة مائية خلال الصباح وكثيفة أحيانا، وانخفاض درجات الحرارة آخرالليل.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن طقس مدن القناة غدا الجمعة يشهد انخفاض في درجات الحرارة في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في السويس 24 أما الصغرى 13 درجة مئوية، أما الإسماعيلية فالعظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية، وبورسعيد العظمى 24 أما الصغرى 16 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط والأحمر هادئة في طقس الجمعة

وجاء في بيان هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غداً الجمعة، من المتوقع أن تكون خفيفة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، مع ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر.

أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

شبورة وطقس غائم جزئيا

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، أن السواحل الشمالية ومنها مدن القناة تشهد غدًا تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، وانتشار الغيوم بشكل جزئي مع طقس بارد في آخر الليل.