كشف ملابسات فيديو ضرب عامل أمام مطعم بالإسكندرية.. «تحرش بطالبة»

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديوالتعدى على شخص لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات بالإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، يظهر خلاله مجموعة من المواطنين يقومون بالتعدي بالضرب بالأيدي على أحد الأشخاص أمام مطعم بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بضبط شخص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم، وبالانتقال جرى التقابل مع المُبلغة «طالبة» مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبسؤالها قررت بأنها حال تواجدها داخل المطعم، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها، فقامت بالاستغاثة بالأهالي وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه «عامل» مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.