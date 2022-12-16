الداخلية: ضبط 81596 مخالفة مرورية و7 أشخاص ينقبون عن الآثار

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كافة القطاعات لإحكام السيطرة الأمنية عبر شن حملات أمنية موسعة لضبط كل أشكال الجريمة، فضلا عن حملات مرورية ومداهمات لتنفيذ الأحكام.

ضبط 81596 مخالفة مرورية

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أسفرت جهود إدارات المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 81596 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 23488 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و122 مخالفة السير بدون تراخيص.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 427 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقطع الضفيرة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 9 وقائع سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة زفتى بالغربية وميت غمر وأجا بالدقهلية وشبين الكوم بالمنوفية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش و3 هواتف محمولة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة القاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 64 حكم حبس جزئي ومستأنف محاجر بإجمالي مدد حبس بلغت 64 سنة وغرامات مالية بلغت 16مليون جنيه حال تواجده بدائرة القسم.

ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار

كما تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط 7 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة الفيوم، وعثر بحوزتهم على 4 دراجات نارية والأدوات المُستخدمة في الحفر وبندقية خرطوش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.