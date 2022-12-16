وفد من الأوقاف الجزائرية بعد زيارة الإسكندرية: مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لـ 19 عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة اليوم الجمعة، قاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي، ثم أداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، ثم زيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة لبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، في إطار الدور الريادي لمصر، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

انبهار أئمة الجزائر بالإسكندرية

وأبدى وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق، فلديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين.

ختام الزيارة

وفي ختام الزيارة عبر الوفد الجزائري عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه الدورات العلمية المتميزة وهذه الجولات والزيارات المتميزة، التي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل.