استخراج تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف.. اعرف الشروط والمحافظات

يهتم العاملون بوزارة الأوقاف، بالبحث عن كيفية استخراج تصريح خطابة بالمكافأة، خاصة بعدما أعلنت الوزارة، عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة «على بند التحسين»، وإقامة الشعائر بنظام المكافأة لخريجي الأزهر الشريف «الكليات الشرعية والعربية»، وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من حملة المؤهلات العليا.

استخراج تصريح خطابة بالمكافأة من المحافظات

وعن المحافظات التي يمكنها استخراج تصريح خطابة بالمكافأة، خلال مسابقة وزارة الأوقاف، أعلنت الوزارة أنها تشمل المحافظات التالية: «السويس – بور سعيد – شمال سيناء - الإسكندرية – مطروح – الفيوم – المنيا»، بعد أن يجتاز الاختبارات المقررّة في هذا الشأن.

واشترط وزارة الأوقاف في استخراج تصريح خطابة بالمكافأة، عدة شروط ، من بينها، أنه على الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوع من اليوم.

شروط استخراج تصريح خطابة بالمكافأة

وأوضحت الوزراة، أن من شروط استخراج تصريح خطابة بالمكافأة، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده، وأن يكون متقنًا للغة العربية، وأن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر، وأن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة الأوقاف، تعلن بين الحين والآخر، عن حاجتها لخطباء مكافأة من خريجي كليات «أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية شعب الدراسات الإسلامية، واللغة العربية بجامعة الأزهر».

وتؤكدت وزارة الأوقاف، أنها تفتح الباب للحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المذكورة، التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة، بنظام المكافأة على بند التحسين.