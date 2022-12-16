ضبط متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقام المتهم بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 25 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.