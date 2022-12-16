ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نصف كيلو مواد مخدرة بسوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط 3 أشخاص من قرية إدفا بمركز سوهاج، أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بمدينة جرجا بحوزتهم نصف كيلو من مخدر الشابو.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بورود معلومات إلى الرائد محمد جادلله رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بتردد عدة أشخاص داخل تاكسي على مدينة جرجا لترويج المواد المخدرة.

التأكد من صحة المعلومات

تمكنت التحريات التي قادها العميد محمود طه رئيس مباحث سوهاج، والعميد نور الدين عمر رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم مصطفى بكري وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث جرجا من التأكد من المعلومات ليتمكن كل من الرائد محمد جادالله النقيب حاتم عبد الحق، والنقباء أحمد الضمراني وأحمد عفيفي من ضبط المتهمين الـ3 وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الشابو داخل سيارة تاكسي تستخدم للتنقل والتوزيع .

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأفاد علاء سرحان المحامي، والخبير القانوني لـ«الوطن»، أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى الإعدام وفقا لملابسات الواقعة.