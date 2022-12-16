انطلاق تصفيات نهائي المناطق بمسابقة نحلة الأزهر للتهجي بالإنجليزية غدا

تنطلق غدًا السبت، التصفيات النهائية على مستوى كل منطقة، لمسابقة نحلة الأزهر للتهجي باللغة الإنجليزية، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

الاجتماعات التمهيدية للمسابقة

وعقد كل من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، مجموعة من الاجتماعات التمهيدية للتأكيد على جاهزية كل منطقة لهذه التصفيات؛ من قاعات، ولجان تحكيم، ومنظمين، وغيرها.

وأكد الشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشؤون المناطق، على توفير الدعم اللوجستي لجميع المناطق للقيام بالأمر على الوجه الأمثل.

اختيار لجان التحكيم

وأكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ورئيس اللجنة العليا لإدارة المسابقة أن تصفية المناطق هي التصفية الثالثة؛ إذ سبقها تصفيات بالمعاهد والإدارات التعليمية الأزهرية، وأكد أن تصفيات المعاهد والإدارات شهدت إقبالًا منقطع النظير، وتفاعلًا من أولياء الأمور والطلاب فاق التوقعات.

وشدد الشيخ أيمن عبدالغني، على دقة اختيار لجان التحكيم المُشكّلة بالمناطق، مؤكدًا دعم كل قيادات المؤسسة الأزهرية للطلاب والطالبات بجميع الصفوف الدراسية.