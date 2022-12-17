حظك اليوم برج القوس.. تشعر بالتوافق مع بعض زملائك في العمل

لا يتواصل مولود برج القوس مع الكثيرين حوله إلا إذا كانوا مقربين منه فقط، ويعتقد أن الطبيعي هو مساعدة الناس لبعضها البعض وهو ما يجعله يعتقد بأنه لا يجب أن يرد المعروف بالتواصل والاهتمام، وإنما يكتفي بالشكر فقط ثم يمضي في طريقه، ما يسبب استياء من حوله كثيرا ويعزفون عن التعامل معه فيما بعد.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تشعر بالتوافق مع البعض من زملائك في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة، كما يكون اليوم جيد ويقدم لك الدعم من قبل المحيطين بك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يوجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم مما يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب في وقت قصير، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.