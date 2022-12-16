إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج، انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق ما نتج عنه إصابات شخصين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق ووجود مصابين تم نقل المصابين للمستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج اتجاه محافظة قنا نتج عن الحادث إصابة «ب.م.ا» 43 سنة، باشتباه بكسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، و«م.ح.ا» 20 عاما، ببتر جزئي بإبهام اليد اليسرى، واشتباه كسر بالكتف الأيمن تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج لأنها الأقرب لمكان الحادث.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.