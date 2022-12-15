قناة الحياة تواصل سلسلة فقراتها حول حصاد مبادرة «حياة كريمة»

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، سلسلة فقراته حول حصاد للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 2022.

وقال الدكتور أحمد طراد، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إن المركز التكنولوجي بقرية نوى بشبين القناطر، يخدم نحو 45 ألف نسمة من سكان القرى، والمركز التكنولوجي يحتوي على مجمع خدمات لإصدار البطاقات الشخصية، والسجل والشهر العقاري.

وأضاف «طراد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الخدمات في قرية نوى، لن يخفف الحمل فقط عن قرية نوى، لكن عن القرى المحيطة بها، مثل طحا والزاويين وغيرها من القرى.

وأوضح أنه على مستوى مركز شبين القناطر، تم إنشاء 5 مجمعات للخدمات، لافتا أن نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة 100% تقريبا، كما أن مشروع الصرف الصحي سيدخل الخدمة قريبا، وجاري تعاقد الأهالي على الغاز، وتم تدعيم شبكات المياه ورفع كفاءة أسلاك الكهرباء.