باحث تراث شعبي لقناة الحياة: يجب إجراء دراسة استطلاعية لطبيعة المكان

استضاف برنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، الشاعر مسعود شومان، الباحث التراثي.

وكشف «شومان»، عن السمات التي يجب أن يتسم بها الباحث لجمع الحكايات التراثية، وفرز ما هو تراثي وما هو موروث، قائلا إن الخبرة الميدانية لا يمكن نقلها، بمعنى أن الخبرة تكون شخصية للغاية، بحيث كل باحث يقابل صعاب في الميدان، لا يمكن نقل هذه الصعاب، لأنه قد يجد باحث آخر صعوبات أخرى حسب خبرته وتكوينه.

وأضاف «شومان»، يجب على الباحث أن يكون لديه دراسة استطلاعية لطبيعة المكان والطرق، إضافة للدراسة المكتبية فأي باحث لابد أن يجمع كل ما كُتب عن المنطقة الراغب في جمع الحكايات التراثية أو الشعر الشعبي بها.

وأوضح أن دليل الجمع الميداني، يتم صياغته عن طريق مجموعة من الأسئلة التي تتوارد حسب حالة الراوي، لافتا أن زار كل المناطق في مصر ولا سيما حلايب وشلاتين التي كانت له تجربة غنية عند زيارتها.