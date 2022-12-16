رئيس هيئة الانتخابات التونسية يستعرض مع مراقبي الاتحاد الأفريقي آخر استعدادات الاقتراع

استعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بو عسكر، اليوم الجمعة، مع وفد بعثة الملاحظين من الاتحاد الإفريقي برئاسة الوزير الأول السابق لجمهورية النيجر حسن إبراهيم ماياكي، الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة غدا السبت.

التسهيلات المقدمة لمراقبي الانتخابات

وأكد «بو عسكر»، خلال لقائه ماياكي ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الافريقي بانكول أويوي، استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات لتمكين بعثة الاتحاد من القيام بمهمتها بكل حرية وفي أفضل الظروف، مشيدا بالعلاقات العريقة بين تونس ومنظمة الاتحاد الإفريقي .

وقدم «بو عسكر» للوفد نبذة عن القانون الانتخابي الجديد والاستعدادات التي قامت بها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام .

أهمية وجود ملاحظين من قبل الاتحاد الإفريقي

ومن جهته، أكد رئيس الوفد أن إيفاد بعثة ملاحظين من الاتحاد الأفريقي يعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد لتونس ولتجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي، معربا عن أمله في نجاح انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب .