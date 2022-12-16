72 ساعة دعم مصري للأشقاء العرب والأفارقة.. وتعهدات أمريكية بدعم القارة السمراء

على مدار 72 ساعة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن بصُناع القرار الأمريكى، حيث طرح الرئيس الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فى ظل التحديات العالمية القائمة، بالإضافة إلى العمل على حل أزمات الأشقاء العرب فى اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين، وأعرب صناع القرار الأمريكى عن دور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

تعهدات أمريكية بدعم القارة السمراء

‏- مليار دولار تم تخصيصه سنوياً لدعم الشباب فى أفريقيا

- الولايات المتحدة ستستمر فى العمل مع الشركاء فى القارة الأفريقية

- الولايات المتحدة ستلتزم الوفاء بتعهداتها وستتابع جميع التعاقدات.

- خطة للعمل على دعم محطات الطاقة الشمسية فى القارة الأفريقية.

- تعزيز الابتكار التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة الأفريقية

- تخصيص مليارات الدولارات على مدار الأعوام المقبلة لتمويل برامج دعم الشباب فى القارة

** 47 دولة أفريقية ساعدتهم الحكومة الأمريكية خلال عام 2021

** 55 مليار دولار مساعدات من منتدى الأعمال الأمريكى خلال قمة المناخ

** 300 شركة أمريكية وأفريقية شاركت فى فعاليات قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا

** 200 مليون دولار قدمتها أمريكا لدعم قطاع الصحة فى دول أفريقية

** 11 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة فى قطاع الأمن الغذائى بأفريقيا