جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 صباحي ومسائي في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في مدارس الدقهلية التي تبدأ من 10 يناير وتستمر إلى 18 يناير 2023، وأكدت تطبيق القرار الوزاري 212 لسنة 2011 ويجري الامتحان العملي لمادتي العلوم والحاسب الآلي في موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة لمدة ساعة واحدة لكل مادة ويعفى طلاب المنازل من الامتحان العملي.

اعتماد جدول الفصل الدراسي الأول

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في الدقهلية جرى اعتماده من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وعصام عمارة مدير عام التعليم العام، وحازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، ووفاء عبد الحليم عبية، مدير إدارة شئون الطلبة.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في الدقهلية

بحسب جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في الدقهلية فتجرى الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية ومواعيدها كما يلي:

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 9:45 إلى 12:15 لمدة ساعتين ونصف، ومسائية من 12:30 إلى 3 مساء

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتين هما: الهندسة من الساعة 8 إلى 10 صباحي، و12:30 إلى 2:30 مسائي

مادة التربية الدينية من الساعة 10:15 إلى 11:45 صباحي، ومن 2:45 إلى 4:15 مسائي لمدة ساعة ونصف.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتين هما: العلوم من الساعة 8 إلى 10 صباحا، ومن الساعة 12:30 إلى 2:3.0 مسائي.

والتربية الفنية الساعة 10:15 إلى 12:15 صباحي، ومن الساعة 2:45 إلى 4:45 مسائي لمدة ساعتين.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتين هما: الجبر والإحصاء من الساعة 8 إلى 10 صباحي، و13:30 إلى 2:30 مسائي ولمدة ساعتين، ومادة اللغة الأجنبية من الساعة 10:15 إلى 12:15 صباحا، ومن 2:45 إلى 4:45 مسائي.

الأربعاء 18/1/2022 امتحان مادتين هما: الدراسات الاجتماعية وتبدأ من الساعة 8 إلى 10 صباحا، ومن 12:30 إلى 2:30 مسائي

ومادة الحاسب الآلي من الساعة 10:15 إلى 11:15 صباحا، ومن الساعة 2:45 إلى 3:45 مسائي.