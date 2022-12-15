اعتمد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في مدارس الدقهلية التي تبدأ من 14 يناير وتستمر إلى 17 يناير 2023، مؤكدا أن القرار الوزاري 212 لسنة 2011 وتعديلات ستطبق، ويختار التلميذ وولي الأمر نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وجرى اعتماد تلك الجداول من محافظ الدقهلية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في الدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة الدقهلية جرى اعتمادها من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وعصام عمارة مدير عام التعليم العام، وحازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، ووفاء عبد الحليم عبية، مدير إدارة شئون الطلبة، وأنه تم توزيعها على الإدارات التعليمية لتنفيذها.

وبحسب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة الدقهلية فتجرى كما يلي:

السبت 14/1/2023: امتحان مادتين : التربية الدينية من الساعة 8 إلى 9:30 لمدة ساعة ونصف، ومادة اللغة العربية من الساعة 9:45 إلى 12:15 لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتين: العلوم من الساعة 8 إلى 9:30 ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية من الساعة 9:45 إلى 11:15 لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 16/1/2023: امتحان مادتين هما: الرياضيات من الساعة 8 إلى 9:30 ولمدة ساعة ونصف، ومادة ICT من الساعة 9:45 إلى 11:15 لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتين هما: دراسات اجتماعية من الساعة 8 إلى 9:30 لمدة ساعة ونصف، وماد اللغة الأجنبية من الساعة 9:45 إلى 11:15 لمدة ساعتين ونصف.

تعليمات جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة الدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن تقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة، ويجري الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة.

ويجري امتحان مادتي المستوى الرفيع المدارس اللغات فقط الإثنين الموافق 2/1/2023 لمدة ساعة ونصف الموافق 5/1/2023 للغة الأجنبية الأولى وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة بين المادتين.