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مستشار رئيس الوزراء لبرنامج بصراحة على قناة الحياة: الحوكمة تضمن عدم حدوث فساد

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:14 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
المهندس هاني محمود

المهندس هاني محمود

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الحوكمة هي العمل بطريقة مؤسسية وبشفافية، تضمن عدم حدوث أي فساد سواء سرقة أو وساطة أو غيرها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة «الحياة»، أننا نضع الشفافية والقدرة على اتخاذ القرار بمستويات مختلفة لتأسيس درجة من الرقابة المميكنة المؤسسية، لذلك فالميكنة جزء كبير من الحوكمة.

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