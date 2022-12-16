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مستشار رئيس الوزراء لـ رانيا هاشم في برنامج «بصراحة»: نسعى لميكنة جميع المؤسسات منذ 2014

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:23 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
المهندس هاني محمود

المهندس هاني محمود

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مصر عملت منذ عام 2014 على الوصول لميكنة كاملة للمؤسسات الحكومية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة «الحياة»: «حضرت احتفالية في دولة إستونيا للاحتفال بميكنة البلاد بالكامل، عام 2015 حيث يبلغ عددهم 1.2 مليون نسمة».

وتابع: «قلت لرئيس إستونيا إننا بنخلف 2 إستونيا كل سنة»، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعمم الميكنة في كامل بلادها دون قواعد بيانات مميكنة، ولابد أن تؤسس برامج معينة تربط قواعد البيانات ببعضها البعض.

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بقلم محمد أسامة رمضان