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أب يدهس ابنه بسيارة «تريلا» عن طريق الخطأ في الوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
10:19 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
أب يدهس ابنه بترلا عن طريق الخطأ في الوادي الجديد

أب يدهس ابنه بترلا عن طريق الخطأ في الوادي الجديد

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات السيارة التي كان يقودها والده عن طريق الخطأ، أثناء محاولة الأب الرجوع بالسيارة للخلف في قرية بغداد التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد. 

أب يدهس ابنه أسفل سيارة بالخطأ

البداية عندما ورد إخطاراً إلى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من مستشفى باريس المركزي يفيد بوصول جثة طفل عمره 4 سنوات جثة هامدة، إثر دهسه بسيارة «تريلا» كان يقودها والده عن طريق الخطأ عندما كان يعود إلى الخلف بسيارته.

نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى باريس المركزي 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى باريس المركزي، والطفل ذات الأربع سنوات يدعى «إياد.ح.س»، من قرية بغداد التابعة لمركز باريس، وبالتحري تبين أن والده دهسه عن طريق الخطأ ليتوفى على الفور، وجرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى باريس.

كما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة الطفل، والتحري عن سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.

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