بريطانيا تعلن مصرع طفل سقوط في بحيرة جليدية.. لحق بـ3 من أصدقائه

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، وفاة طفل رابع يبلغ من العمر 6 أعوام، بعدما سقط مع 3 آخرين، الأحد الماضي، في بحيرة جليدية في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

بريطانيا تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا

وقالت الشرطة، إنّ فرق الإسعاف انتشلت الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 6 و8 و10 و11 سنة، مصابين بسكتة قلبية بعد ظهر الأحد، عقب سقوطهم في بحيرة جليدية، وأن 3 منهم قتلوا، مضيفًا أنّ الطفل الرابع فارق الحياة، اليوم، داخل المستشفى، معربة عن حزنها وخالص تعازيها لأسر الضحايا.

سقط في البحيرة وهو يحاول مساعدة أصدقائه

وكان الأطفال الأربعة يلعبون على البحيرة المتجلدة، عندما انكسر الجليد، وتسبب بسقوطهم في المياه، وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته لمساعدة الآخرين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وشهدت بريطانيا، خلال الفترة الأخيرة، موجة صقيع، مع انخفاض درجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق، إلى جانب وتساقط الثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها.