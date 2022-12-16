يوسف القعيد لقناة الحياة: دور القصة القصيرة تراجع والرواية أكثر انتشارا

قال الكاتب يوسف القعيد، إن روايته «الحرب في بر مصر» جرت مصادراتها وطبعت في بيروت ثم سوريا والجزائر ثم مصر، مضيفا أن دور القصة القصيرة تراجع إلى حد كبير في مصر، وأصبحت الرواية أكثر انتشارا، كما أن مصر مليئة بالموهوبين، ولكن المناخ الثقافي اختلف عن الماضي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «لم أقرأ حتى الآن روايات أحمد مراد، واشتريت مؤخرا إحدى رواياته بعد مشاهدة فيلم كيرة والجن، وهذا الجيل يحاول التجديد»، مشيرا إلى أنه من تلاميذ نجيب محفوظ، وتعلم منه أن العمل قيمة، وكان نجيب محفوظ قارئا جيدا وكان محبا للبشر.

وأوضح القعيد: «لا يمكن أن أنسى ليبرالية نجيب محفوظ، فهو قد يختلف معك ولكنه يبقى صديقك فهو يؤمن بالآخرين ويعطي لهم فرصة حتى وإن اختلف معهم»، مضيفا أن نجيب محفوظ ابن ثورة 1919، وكان ابن نكته يحب الضحك كثيرا، كما أن نجيب محفوظ انتقد عبدالناصر، ولكن لم يكرهه، والدليل على ذلك أن محمد حسنين هيكل احتفل بعيد ميلاد نجيب محفوظ وأحضر أم كلثوم للمشاركة في هذا الاحتفال».