العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالطريق العام في سمالوط

عثر أهالي مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على طفلة حديثة الولادة ملفوفة ببطانية وملقاة بالطريق العام بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة، وجرى نقلها لحضانة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالعثور على طفلة رضيعة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالى على طفلة رضيعة ملقاة علي طريق الرابط بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم معاينة موقع العثور على الطفلة وتكليف رجال المباحث الجنائية بالتحري للوقوف على أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكبها.

نقل الرضيعة لحضانة مستشفي سمالوط النموذجي

بالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الرضيعة داخل حضانة مستشفى سمالوط النموذجي، وتقديم الرعاية الطبية لها، تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس المدينة، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيعة، وتحديد وضبط الشخص الذي ألقاها بالطريق العام بشكل يعرض حياتها للخطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.